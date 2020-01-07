Число погибших из-за давки в ходе прощания с Сулеймани превысило 50

Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 пострадавших. Из-за большого количества желающих попрощаться с генералом похороны были отложены.
Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара США по району возле аэропорта Багдада был убит командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Иран пообещал в отместку дать «сокрушительный ответ» США. Первым шагом Тегерана стало сокращение обязательств по ядерной сделке 5 января. Кроме того, парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями.