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21:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Число погибших из-за давки в ходе прощания с Сулеймани превысило 50

В результате давки на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли 56 человек, передает Reuters сообщения иранских СМИ.

Источник: AP 2019

Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 пострадавших. Из-за большого количества желающих попрощаться с генералом похороны были отложены.

Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара США по району возле аэропорта Багдада был убит командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Иран пообещал в отместку дать «сокрушительный ответ» США. Первым шагом Тегерана стало сокращение обязательств по ядерной сделке 5 января. Кроме того, парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями.

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