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Умер парикмахер Жак Дессанж. Он ввел в моду мелирование и стрижку «под мальчика»
ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Ему было 94 года.
Французский парикмахер Жак Дессанж, работавший с Одри Хепберн, Катрин Денев и Брижит Бардо и прославившийся новаторскими решениями в своей области, умер во Франции во вторник в возрасте 94 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его окружение.
Информацию о смерти агентству подтвердили его адвокат и официальный представитель его компании Dessange International.
Он родился в 1925 году в небольшой деревне в регионе Солонь (центральная Франция). В 1945 году Дессанж отправился в Париж, где спустя четыре года попал в ателье Christian Dior. Свой первый салон красоты он открыл в Париже в 1954 году. Сегодня его сеть салонов и бутиков охватывает 50 стран и насчитывает более 1,6 тыс. точек под разными брендами.
В 1950-х годах его начали приглашать для работы на съемочных площадках. После фильма «Бабетта идет на войну» (1959) с Бардо в главной роли в моду вошла прическа «бабетта» с объемным начесом на макушке.
В 2004 году он передал бразды правления компанией своему сыну Бенжамену, что спустя несколько лет стало предметом разлада между ними. Кроме того, его имя фигурировало в журналистском расследовании среди клиентов швейцарского банка HSBC, заподозренных в сокрытии средств от налоговых служб. В 2012 году он окончательно урегулировал данный вопрос с французской налоговой.