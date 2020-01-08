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00:11 (мск), источник: ТАСС

Умер парикмахер Жак Дессанж. Он ввел в моду мелирование и стрижку «под мальчика»

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Ему было 94 года.

Источник: AFP 2019

Французский парикмахер Жак Дессанж, работавший с Одри Хепберн, Катрин Денев и Брижит Бардо и прославившийся новаторскими решениями в своей области, умер во Франции во вторник в возрасте 94 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его окружение.

Информацию о смерти агентству подтвердили его адвокат и официальный представитель его компании Dessange International.

Он родился в 1925 году в небольшой деревне в регионе Солонь (центральная Франция). В 1945 году Дессанж отправился в Париж, где спустя четыре года попал в ателье Christian Dior. Свой первый салон красоты он открыл в Париже в 1954 году. Сегодня его сеть салонов и бутиков охватывает 50 стран и насчитывает более 1,6 тыс. точек под разными брендами.

Дессанж прославился и новаторскими решениями, например особой техникой выпрямления волос, а также введением в моду короткой женской прически «гарсон» («под мальчика»), мелирования и укладки «причесано — не причесано».

В 1950-х годах его начали приглашать для работы на съемочных площадках. После фильма «Бабетта идет на войну» (1959) с Бардо в главной роли в моду вошла прическа «бабетта» с объемным начесом на макушке.

В 2004 году он передал бразды правления компанией своему сыну Бенжамену, что спустя несколько лет стало предметом разлада между ними. Кроме того, его имя фигурировало в журналистском расследовании среди клиентов швейцарского банка HSBC, заподозренных в сокрытии средств от налоговых служб. В 2012 году он окончательно урегулировал данный вопрос с французской налоговой.

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