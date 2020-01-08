02:45 (мск), источник: РИА Новости
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американская военная база
Позже американский чиновник подтвердил факт атаки, передает агентство Рейтер. По его информации, данных о пострадавших или об ущербе в результате атаки пока нет.
Иранский Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, заявил, что ракетный удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал Press TV.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.