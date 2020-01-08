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02:45 (мск), источник: РИА Новости

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке, передает телеканал Sky News.

Источник: AP 2019

Позже американский чиновник подтвердил факт атаки, передает агентство Рейтер. По его информации, данных о пострадавших или об ущербе в результате атаки пока нет.

Иранский Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, заявил, что ракетный удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал Press TV.

Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

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