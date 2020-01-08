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07:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Упавший в Иране самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины»

Boeing 737, рухнувший у аэропорта в Тегеране, принадлежал «Международным авиалиниям Украины». Об этом сообщает Reuters.

По данным сайта Flightradar, предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев.

Из табло прилета на сайте киевского аэропорта Борисполь следует, что самолет ожидается в 08:10 по местному времени.

На борту лайнера находилось 180 пассажиров. Информации об их состоянии нет. В аэропорту Тегерана сообщили, что самолет рухнул сразу после взлета из-за технических неисправностей.

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