07:21 (мск), источник: Lenta.Ru
Упавший в Иране самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины»
Boeing 737, рухнувший у аэропорта в Тегеране, принадлежал «Международным авиалиниям Украины». Об этом сообщает Reuters.
По данным сайта Flightradar, предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев.
Из табло прилета на сайте киевского аэропорта Борисполь следует, что самолет ожидается в 08:10 по местному времени.
На борту лайнера находилось 180 пассажиров. Информации об их состоянии нет. В аэропорту Тегерана сообщили, что самолет рухнул сразу после взлета