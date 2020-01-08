07:38 (мск), источник: Lenta.Ru
Появились первые данные о состоянии упавшего в Иране украинского самолета
Спасатели прибыли к месту крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» возле аэропорта Тегерана. Об этом сообщает Reuters.
Представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде (Reza Jafarzadeh) сообщил, что после падения самолета вспыхнул пожар. Также, по его словам, есть возможность спасти некоторых пассажиров.
Украинский лайнер рухнул возле аэропорта Тегерана сразу после взлета
Ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против американских военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, и атаковал две авиабазы США в Ираке. В общей сложности по американским объектам Иран выпустил 15 ракет.