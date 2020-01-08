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07:57 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское ТВ.

Источник: РИА Новости

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.

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