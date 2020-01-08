Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как похудеть после новогодних праздниковПочему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
11:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Ирана уточнили число погибших в катастрофе с украинским самолетом

На борту разбившегося в Иране украинского самолета находились 179 человек. Уточненную цифру озвучил глава Управления ЧС Исламской Республики, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2019

По его словам, в результате катастрофы погибли 147 граждан Ирана и 32 иностранца.

Одновременно с этим Совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины утверждает, что на данный момент подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа (всего 177 человек).

Ранее сообщалось, что жертвами крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. На данный момент версия теракта исключается, предположительно, лайнер разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

Следите за развитием темы В Иране потерпел крушение украинский лайнер
 Главные утраты 2019 года
Названо главное достижение Путина за 20 лет
Названа причина крушения украинского самолета в Иране
IKEA выплатит 46 млн долларов за убитого комодом ребенка
Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана
Пелоси призвала Трампа прекратить провокации против Ирана
СМИ сообщили о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Мария Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Умер парикмахер Жак Дессанж
Здоровье
Умирая, Андрей Павленко дал наставление другим онкобольным Врачу был 41 год.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул Когда все новогодние фильмы пересмотрены уже не по одному разу, подборка свежих и веселых комедий поможет вам не растерять заряд праздничного настроения до конца каникул (и даже дольше)
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 215
Пенсионерам теперь нельзя работать? 201
Плазма как элемент интерьера. 138
Снова повышение цен 109
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Противостояние сына и мужа 342
И снова о нашей медицине 182
Дала подруге платье на новый год 105
Кто реально вышел на работу в 3 с окончанием декрета? 96
Леди
Лопез, Хайек, Энистон: лучшие наряды «Золотого глобуса» Звезды блистали на красной дорожке в Голливуде
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь