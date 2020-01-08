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11:42 (мск), источник: ТАСС

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

В ведомстве указали на «риски для безопасности международных полетов».

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в телеграмме Росавиации (копия есть у ТАСС).

«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», — говорится в телеграмме.

О событиях в регионе

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Утром 8 января Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы.

Кроме того, 8 января авиалайнер Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находилось около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все они погибли. Как сообщало иранское агентство Fars, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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