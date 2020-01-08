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13:07 (мск), источник: Ведомости

Путин направил Зеленскому телеграмму из-за крушения украинского Boeing

Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета украинской авиакомпании в Тегеране, сообщается на сайте Кремля.

Источник: AP 2019

Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Утром в среду, 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Boeing 737−800 через несколько минут после взлета потерпел крушение. Он вылетел из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране и должен был прилететь в Киев. На его борту находились 179 человек, все они погибли.

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В посольстве Украины в Иране сообщили, что самолет предположительно разбился из-за технической неисправности двигателя. Власти Ирана придерживаются такого же мнения, считая теракт маловероятным.

При этом в МАУ считают вероятность авиакатастрофы из-за ошибки пилотов минимальной. «Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем», — заявил на пресс-конференции вице-президент авиакомпании по полетной работе Игорь Сосновский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы прервал рабочий визит в Оман. Он поручил правоохранительным органам Украины возбудить уголовное дело по факту крушения лайнера.

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