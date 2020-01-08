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15:59 (мск), источник: Ведомости

Иран отказался передать Boeing черные ящики разбившегося самолета

Иран не станет передавать авиаконцерну Boeing найденные ранее бортовые самописцы украинского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном, передает информагентство Mehr.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не передадим “черный ящик” производителю и американцам», — заявил руководитель управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. По его словам, Иран еще не выбрал страну, в которую будут переданы самописцы для расшифровки. Абедзаде также заявил, что причина авиакатастрофы не будет названа до окончания расшифровки бортовых самописцев. Абедзаде отверг версию теракта и заявил, что воздушное пространство над Ираном безопасно.

В среду, 8 января, недалеко от аэропорта Тегерана разбился самолет Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Лайнер потерпел крушение через несколько минут после взлета, он успел набрать высоту 2400 м. На его борту были 176 человек, все они погибли. Россиян среди них не было. Самолет следовал рейсом Тегеран — Киев. Основная версия авиакатастрофы — техническая неисправность двигателя.

По факту произошедшего прокуратура Украины возбудила уголовное дело. Правительство страны запретило украинским авиакомпаниям выполнять полеты над территорией Ирана до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.

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