18:07 (мск), источник: РИА Новости
Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Иране самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» не могли связаться с
«У пилотов этого самолета не было связи с
«Сразу после взлета самолета с
В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.