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18:07 (мск), источник: РИА Новости

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Иране самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Источник: РИА "Новости"

«У пилотов этого самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом», — цитирует агентство главу организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась», — также сообщил представитель организации гражданской авиации в стране Реза Джафарзаде телерадиокорпорации IRIB.

В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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