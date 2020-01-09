01:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Украинский Boeing не закончил взлет
Авиакатастрофа в Иране унесла жизни 177 человек.
Крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) при взлете из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни стало крупнейшей катастрофой за всю историю украинской авиации. На борту лайнера, направлявшегося из иранской столицы в Киев, находились 177 человек. Все они погибли. Власти Исламской Республики Иран заявили, что причиной трагедии стали возгорание двигателя и неспособность экипажа взять ситуацию под контроль. Впрочем, высказываются и другие версии — от теракта до случайного попадания ракеты. Тем временем несколько стран решили приостановить или ограничить полеты гражданских воздушных судов над Ираном и Ираком.
Самолет МАУ рейса PS752 со 168 пассажирами и 9 членами экипажа на борту разбился ранним утром в среду, упав с высоты около 1 тыс. м через три с небольшим минуты после взлета. По появившимся в сети видеозаписям видно, что после возгорания на борту машина вошла в штопор и через несколько секунд ударилась о землю. По информации иранского информационного агентства IRNA, к месту крушения было направлено порядка 40 спасательных команд. Их работе мешал пожар — самолет взлетал с полными баками горючего. Как сообщил журналистам управляющий директор тегеранского управления по чрезвычайным ситуациям Мансур Дараджати, все находившиеся на борту погибли. Он также добавил, что тела пассажиров и членов экипажа серьезно повреждены, что затруднит их опознание.
В медиа, в том числе в британской Daily Mail, было высказано предположение, что лайнер МАУ мог быть случайно сбит баллистической ракетой, запущенной в Ирак, или системой противовоздушной обороны, операторы которой приняли украинский пассажирский самолет за бомбардировщик ВВС США.
Однако в Министерстве дорог и городского развития Ирана, в компетенцию которого входит и гражданская авиация, заявили, что такого рода предположения не имеют под собой оснований и являются ошибочными. В ведомстве сообщили, что главной версией трагедии считают техническую неисправность лайнера.
«Если бы авария была вызвана попаданием ракеты, самолет взорвался бы в небе. Причиной катастрофы стало возгорание двигателя и неудачная попытка пилота вернуть контроль над лайнером», — говорится в заявлении Министерства дорог и городского развития Ирана.
Украинское посольство в Иране также распространило официальное заявление, в котором говорилось, что версия гибели самолета
В свою очередь, в МАУ утверждают, что разбившийся самолет был исправен, хотя и не говорят о том, что причиной трагедии могли стать теракт или попадание ракеты.
«Самолет произведен в середине 2016 года, получен с завода, до этого нигде не использовался. Замечаний по матчасти не было. Последнюю проверку самолет прошел 6 января. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилете в Тегеран, ни перед вылетом замечаний не было», — заявил журналистам технический директор МАУ Александр Шапиев в ходе экстренно созванного утром в среду брифинга в киевском аэропорту Борисполь. А
Отметим, что командиром воздушного судна в этом рейсе был Владимир Гапоненко (11,6 тыс. часов налета), вторым пилотом Сергей Хоменко (7,6 тыс. часов), их дей, 5ствия контролировал
Официально в авиакомпании не ставят под сомнение предварительные выводы иранских властей, однако глава МАУ Евгений Дыхне заявил, что его подчиненные проведут собственное расследование катастрофы. Причем до его окончания все рейсы МАУ в Иран будут отменены. Вскоре после этого заявления Дыхне Государственная авиационная служба Украины сообщила о полном запрете на полеты в Иран для всех авиакомпаний страны.
Отметим, что ряд других стран также приняли решение запретить или ограничить полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям искать альтернативные маршруты, а премьер Дмитрий Медведев поручил соответствующим ведомствам обеспечить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский после получения известия об авиакатастрофе экстренно прервал свой визит в Оман и вернулся в Киев. «Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство по факту катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Необходимо создать следственную комиссию из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны быть изучены все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», — сообщил Зеленский на своих страницах в соцсетях. Позже появилось сообщение, что украинская прокуратура начала досудебное производство по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».
Тем временем эксперты говорят, что приоритетной версией катастрофы в скором времени
Такие пробоины могут возникнуть как при обстреле самолета снаружи, так и при взрыве бомбы, заложенной в салоне.
Основатель киевского Центра изучения повстанческих движений Игаль Левин сообщил в эфире «Радио НВ», что причиной гибели самолета мог стать обстрел из переносного
Сомневается в версии иранских властей и российский
Мне неизвестен отказ собственных систем самолета, который мог бы привести к указанным выше последствиям. Внешнее воздействие вполне могло к таким эффектам привести.
Другие эксперты также отмечают, что у Boeing даже полный отрыв одного двигателя не является критичным и не мешает совершить посадку и даже уйти в случае неудачи на второй круг.
Кроме того, они обращают внимание на пропажу радиосвязи между экипажем и диспетчерами сразу после взлета (об этом сообщил представитель Организации гражданской авиации Ирана) — возгорание двигателя на нее никак повлиять не может. Многое могут прояснить записи черных ящиков самолета. Оба самописца, речевой и параметрический, уже найдены на месте катастрофы — об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. «Мы не передадим черные ящики производителю и американцам», — предупредил он.
Матвей Шиманов, Киев; Сергей Александров