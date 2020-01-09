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04:43 (мск), источник: ТАСС

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/ — Такие данные приводит пресс-служба университета Сиднея. В свою очередь отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии оценивает число погибших животных в 1,25 млрд особей.

Источник: AP 2019

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала в ночь на четверг пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.

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«Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь в штате Новый Южный Уэльс с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. Используя в качестве стартовых эти данные, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс. Дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем.

В отчете отмечается, что ученые придерживались максимально консервативных оценок и с учетом изменений в популяции число погибших животных может оказаться существенно выше.

При этом при расчете плотности популяции не учитывались земноводные, насекомые и другие беспозвоночные.

Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia), основываясь на исследовании Криса Дикмана, оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 млрд особей. «По оценкам WWF Australia, порядка 1,25 млрд животных прямо и косвенно стали жертвами лесных пожаров, уничтоживших 8,4 млн га леса по всей Австралии. Эта ужасная потеря включает в себя тысячи драгоценных коал на центральном и северном побережье штата Новый Южного Уэльса, а также многие другие редкие виды и, пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца не известным», — говорится в заявлении главы отделения фонда Дермота О'Гормана.

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