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06:24 (мск), источник: РИА Новости

Украина объявила траур по жертвам крушения Boeing в Тегеране

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура на Украине в связи с крушением украинского самолета в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

Источник: РИА Новости

«Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины. Ранее Зеленский выразил соболезнования погибшим при крушении.

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