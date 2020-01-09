Украина объявила траур по жертвам крушения Boeing в Тегеране

«Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины. Ранее Зеленский выразил соболезнования погибшим при крушении.