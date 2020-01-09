Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как похудеть после новогодних праздниковПочему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье
Фоторепортажи
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
12Умерла Галина Волчек
10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

«Я не ожидал, что попаду в такой ад». Рамиль Шамсутдинов в отрытом письме назвал причину расстрела восьми человек

Рядовой Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области, арестованный за расстрел восьми человек в воинской части в Забайкалье, объяснил причину своего поступка. Открытое письмо с просьбой о прощении опубликовал telegram-канал Mash.

Источник: Коммерсантъ

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написано в письме. По словам Рамиля Шамсутдинова, он хотел служить в армии. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не помнимаю в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо сработал инстинкт самосохранения», — заключил солдат в письме. Он также поблагодарил тех, кто его поддерживает.

Новость
«Мальчики терпели издевательства»

Напомним, срочник Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области 25 октября расстрелял двух офицеров и шесть рядовых в войсковой части Дровянинского гарнизона в Забайкалье. Минобороны РФ связало инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Комиссия ведомства установила, что у него был личный конфликт с офицером. Солдат жаловался на то, что в первый день у него отобрали деньги, телефон, а в день трагедии лейтенант обещал его «опустить».

Сейчас Рамилю Шамсутдинову инкриминируется убийство двух или более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ), по которому солдат может получить пожизненный срок. В декабре Читинский гарнизонный суд продлил арест на четыре месяца. Солдату предстоит пройти психиатрическую экспертизу в Москве. В случае подтверждения состояния аффекта у Рамиля Шамсутдинова, дело может быть переквалифицировано на менее тяжкий состав — убийство в состоянии аффекта (ч.2 ст. 107 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы на пять лет.

В конце декабря 2019 года в Читинский гарнизонный суд было передано дело по ст. 355 УК РФ (нарушение уставных отношении), в котором Рамиль Шамсутдинов фигурирует в качестве потерпевшего. Рассмотрение уголовного дела начнется в конце января.

Читайте также
Следите за развитием темы Стрельба в воинской части в Забайкалье
 Год глазами «Коммерсанта»
Что посмотреть в кино на новогодних выходных
В Иране поставили условие для возвращения ядерной сделки
Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением
Россия достроит «Северный поток-2» самостоятельно
Россиянам рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу
В результате пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Здоровье
Умирая, Андрей Павленко дал наставление другим онкобольным Врачу был 41 год.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019 Минувший год подарил российским телезрителям немало захватывающих историй в исполнении любимых артистов. Самые популярные и любопытные из них — в нашей подборке
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 230
Пенсионерам теперь нельзя работать? 219
Что там в Иране происходит? 114
Как вам поступок Жириновского? 104
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Задолжавший зарубежным банкам Киркоров почти стал бездомным
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Популярные темы на «Детях»
раздельный бюджет в семье . это как? 385
Зловещий остров 290
по следам "коробочка" 239
Психологи - реальная помощь? Или почитайте крик души невротика... 126
Леди
Завидные холостяки России 40+ Листай нашу галерею и смотри на этих зрелых красавцев!
Новости партнеров
«Нам бы так». Почему мы гордимся московским метрополитеном
Сочетание этих лекарств с алкоголем чревато смертельным исходом
Сказочный Ямал. Вот почему стоит поехать за полярный круг
В Москве сожгли могилу Децла (видео)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь