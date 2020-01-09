«Я не ожидал, что попаду в такой ад». Рамиль Шамсутдинов в отрытом письме назвал причину расстрела восьми человек

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написано в письме. По словам Рамиля Шамсутдинова, он хотел служить в армии. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не помнимаю в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо сработал инстинкт самосохранения», — заключил солдат в письме. Он также поблагодарил тех, кто его поддерживает.
Напомним, срочник Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области 25 октября расстрелял двух офицеров и шесть рядовых в войсковой части Дровянинского гарнизона в Забайкалье. Минобороны РФ связало инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Комиссия ведомства установила, что у него был личный конфликт с офицером. Солдат жаловался на то, что в первый день у него отобрали деньги, телефон, а в день трагедии лейтенант обещал его «опустить».
Сейчас Рамилю Шамсутдинову инкриминируется убийство двух или более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ), по которому солдат может получить пожизненный срок. В декабре Читинский гарнизонный суд продлил арест на четыре месяца. Солдату предстоит пройти психиатрическую экспертизу в Москве. В случае подтверждения состояния аффекта у Рамиля Шамсутдинова, дело может быть переквалифицировано на менее тяжкий состав — убийство в состоянии аффекта (ч.2 ст. 107 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы на пять лет.
В конце декабря 2019 года в Читинский гарнизонный суд было передано дело по ст. 355 УК РФ (нарушение уставных отношении), в котором Рамиль Шамсутдинов фигурирует в качестве потерпевшего. Рассмотрение уголовного дела начнется в конце января.