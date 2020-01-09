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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт. Такой предварительный вывод сделала расследующая трагедию Организация гражданской авиации Ирана, со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2019

«Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся», — сказано в отчете. Там же говорится, что никаких сообщений о необычных обстоятельствах полета экипаж самолета не отправлял.

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Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета в Иране нашли все черные ящики, а комиссия начала расследование причин катастрофы. Тегеран с самого начала заявил, что причиной катастрофы стала некая техническая проблема.

После ударов Ирана по военным объектам США в Ираке в ночь на 8 января некоторые авиакомпании изменили маршруты перелетов на Ближний Восток. Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало европейским перевозчикам прекратить коммерческие полеты над Ираком. Атака Тегерана стала ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января, погибшего в результате ракетного удара США.

Утром 8 января произошло крушение самолета «Международных авиалиний Украины». Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них было 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии.

Следите за развитием темы В Иране потерпел крушение украинский лайнер
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