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12:32 (мск), источник: ТАСС

СНБО Украины изучает среди прочих версию попадания в Boeing ракеты ЗРК «Тор»

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК «Тор» российского производства. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в комментарии изданию «Цензор.нет».

Источник: AFP 2019

«Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, государственная комиссия по расследованию катастрофы Boeing компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств, — рассказал он. — В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана. Изучаются различные версии внезапного падения самолета».

По словам секретаря СНБО, «среди основных — поражение самолета ракетой ЗРК, в том числе ЗРК “Тор”, так как информация об обнаружении обломков ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет».
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Кроме того, продолжил Данилов, изучаются возможность столкновения самолета с БПЛА либо другим летающим объектом, версии разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам, взрыва внутри самолета в результате террористического акта.

«Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков зенитной ракеты ЗРК “Тор” согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете, — заявил он. — На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке черных ящиков самолета».

ЗРК «Тор» был разработан и принят на вооружение в СССР в 1986 году. Производство модифицированных версий этого комплекса продолжается в настоящее время в России. Комплекс может поражать цели на дальностях от 1 до 16 км и высотах от 10 метров до 10 км.

По данным открытой печати, в настоящее время комплексы «Тор» находятся на вооружении армий, как минимум, 11 государств, в том числе Ирана.
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Хроника катастрофы

Самолет совершал рейс из Тегерана в Киев. Он упал вскоре после взлета в 05:42 мск возле аэропорта Имама Хомейни.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли граждане семи стран: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 11 (включая экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3.

Президент Украины Владимир Зеленский, находившийся в Омане, после сообщения о катастрофе прервал свою поездку и принял решение в срочном порядке возвратиться в Киев.

Свои соболезнования главе украинского государства выразил президент России Владимир Путин, который также направил телеграмму с выражением соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани.

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Версии

Руководство МАУ заявило о полной исправности потерпевшего крушение самолета, а также утверждает, что вероятность ошибки в действиях экипажа минимальная. В компании подчеркнули, что «самолет был одним из лучших», а техническое обслуживание судна прошло 6 января.

Посольство Украины в Иране первоначально заявляло, что теракт как версия произошедшего исключается, а крушение самолета произошло по техническим причинам. Позднее посольство отредактировало свое заявление. В новой редакции сообщения посольство объявило, что причины авиакатастрофы расследует специальная комиссия, а все версии крушения, озвученные другими источниками, следует расценивать как неофициальные.

Руководство американского авиастроительного концерна Boeing заявило, что изучает информацию о крушении.

Reuters со ссылкой на источник сообщило, что западные разведывательные службы считают техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского авиалайнера. По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

В первоначальном расследовании крушения, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана, отмечается, что самолет загорелся в воздухе, взрыв произошел после столкновения с землей.

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Во время загрузки произошла ошибка.
12:44 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Крушение украинского самолета в Иране
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