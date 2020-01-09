Батурина обжаловала решение об объявлении в розыск

Как сообщил «РИА Новости» представитель суда, после того, как участники процесса будут извещены об этом, жалоба будет направлена на рассмотрение в вышестоящую инстанцию.
Напомним, иск в суд подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента Inteco Виктора Батурина. Как рассказал «Ъ» адвокат истца Дмитрий Савочкин, дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) приняли к рассмотрению еще в сентябре 2019 года, но Елена Батурина несколько раз не являлась в суд, что стало основанием для принятия процессуального решения. Суть клеветы Дмитрий Савочкин не раскрыл. Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков связал иск с действиями А1, инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Представитель А1 сообщил, что компания приобрела права требования 3,2 млрд руб. долга к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину. «Его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО “Интеко”», — сказал представитель А1. Теребков ответил, что Батуриных уже давно не связывают никакие финансовые обязательства. Производство по делу приостановлено до розыска обвиняемой.