В СНБО Украины заявили о трех секретных версиях крушения «Боинга» в Иране

Как рассказал Данилов в четверг днем в эфире телеканала «Украина 24», основной версии ЧП пока что нет. «Я могу сказать, что “Восток — дело тонкое”, с самого утра работает наша группа там (в Иране — ИФ), но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события», — добавил глава СНБО.
Данилов также заявил журналистам, что участвующие в расследовании украинские эксперты «являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране». «Они занимались вопросами относительно “Бука” (ЗРК “Бук” — ИФ), которым был сбит самолет на территории Донецкой области (в июле 2014 года — ИФ)», — отметил секретарь СНБО.
Ранее в четверг Данилов сообщал о проходившем в Иране совещании с участием представителей компетентных органов этой страны, в том числе иранского отделения IСАО — международной организации гражданской авиации, на котором рассматривались, в том числе, четыре основных версии ЧП.
«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: — поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК “Тор”, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — сказал секретарь СНБО.
В свою очередь редактор интернет-издания Цензор. НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook со ссылкой на источники, что по данным из государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского «Боинга» в Тегеране, «на двигателях нет следов пожара».
Пассажирский самолет МАУ Boeing 737−800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.
По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров — представителей различных стран — и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.
В связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране 9 января объявлено на Украине днем траура.