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19:59 (мск), источник: Forbes

«Аж дом качнуло»: в Ухте после взрыва загорелся НПЗ «Лукойла»

На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте после взрыва возник пожар площадью 1000 кв. м. Это один из четырех российских НПЗ «Лукойла».

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Пожар на площади 1000 кв.м произошел на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода в Республике Коми, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС. «Пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Пожар тушат по третьему номеру [сложности]», — сообщило ведомство.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что единственный пострадавший госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Собеседник в экстренных службах заявил ТАСС, что на заводе горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива, и пожару присвоен повышенный ранг сложности. Версии о проблемах с установкой ТАСС подтвердило МЧС.

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Около 16:50 мск произошел один «хлопок», а «через 15−20 минут» — «второй, меньшей интенсивности», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ухтинской администрации. «Из расположенного неподалеку торгового центра “Ярмарка” эвакуировали людей. По неподтвержденной информации, в домах поблизости кое-где выбило стекла. На место выехали оперативные службы. Зарева над заводом нет, но ударная волна дошла и до администрации города, стекла не выбило», — сообщила агентству пресс-служба. Одна из свидетельниц происходящего сравнила горящий завод с чернобыльской электростанцией.

«Произошедшее на НПЗ событие носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города», — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации Ухты Евгений Грох. При этом жители и Ухты, и соседнего Сосногорска отметили взрыв, который произошел в 16:45 по местному времени «Сильный такой взрыв. Взрывная волна аж дом качнула в 6 микрорайоне», — написал один из пользователей.

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В «Лукойл» входят четыре НПЗ в России: в Ухте, Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде. На ухтинский завод пришлось 4,4% всей нефтепереработки «Лукойла» в 2018 году. В октябре 2018 года этот завод уже горел. Рабочие тогда сообщали о столбе огня высотой в 20 метров, передавал сайт proгород.

Александр Пятин

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