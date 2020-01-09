19:59 (мск), источник: Forbes
«Аж дом качнуло»: в Ухте после взрыва загорелся НПЗ «Лукойла»
На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте после взрыва возник пожар площадью 1000 кв. м. Это один из четырех российских НПЗ «Лукойла».
Пожар на площади 1000 кв.м произошел на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода в Республике Коми, сообщила ТАСС
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что единственный пострадавший госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Собеседник в экстренных службах заявил ТАСС, что на заводе горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива, и пожару присвоен повышенный ранг сложности. Версии о проблемах с установкой ТАСС подтвердило МЧС.
Около 16:50 мск произошел один «хлопок», а «через 15−20 минут» — «второй, меньшей интенсивности», пишет ТАСС со ссылкой на
«Произошедшее на НПЗ событие носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города», — сообщил ТАСС руководитель
В «Лукойл» входят четыре НПЗ в России: в Ухте, Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде. На ухтинский завод пришлось 4,4% всей нефтепереработки «Лукойла» в 2018 году. В октябре 2018 года этот завод уже горел. Рабочие тогда сообщали о столбе огня высотой в 20 метров, передавал сайт proгород.
Александр Пятин