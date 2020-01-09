19:59 (мск), источник: ТАСС
СМИ: иранские ЗРС по ошибке сбили украинский авиалайнер
По информации журнала Newsweek, иранские ЗРС, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке.
ТАСС, 9 января. Украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС), считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на три источника.
Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские военнослужащие.
Самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе — граждане Канады и Ирана.
Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК «Тор» российского производства.