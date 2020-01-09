Трюдо заявил о наличии разведданных о том, что Иран сбил Boeing

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737−800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.
В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента. Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух.
Джастин Трюдопремьер-министр Канады
Он добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.
В то же время Трюдо призвал не торопиться с выводами и провести всестороннее и прозрачное расследование для установления истинных причин авиакатастрофы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Среди пассажиров числились 63 гражданина Канады.