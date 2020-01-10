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02:09 (мск), источник: Ведомости

The New York Times опубликовала видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

The New York Times опубликовала видео, на котором, возможно, запечатлен момент, когда в украинский авиалайнер после взлета из Тегерана попала ракета.

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Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана утром 8 января. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины.

Как пишет The New York Times, на видеозаписи показано, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана. Небольшой взрыв произошел, когда ракета попала в самолет, но он не взорвался и продолжал полет в течение нескольких минут и развернулся обратно в сторону аэропорта. Самолет летел в сторону аэропорта в огне, прежде чем он взорвался и разбился, уточняет газета со ссылкой уже на другие видеозаписи случившегося.

Представители расследовательской группы Bellingcat в Twitter сообщили, что видео снималось из жилого квартала в западной части Паранда. Этот квартал обращен на северо-восток, где и пролетают самолеты в направлении Украины.

Ранее несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что в Пентагоне считают, что украинский Boeing в Иране сбили иранской ракетой. Почти одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки». Вслед за ним в поддержку такой версии событий высказались канадский и британский премьеры Джастин Трюдо и Борис Джонсон.

«Сейчас есть масса информации, что самолет был сбит иранской ракетой класса “земля-воздух”. Это вполне могло быть непреднамеренным», — говорится в заявлении Джонсона, которое цитирует Reuters. Иранские власти настаивают, что крушение самолета произошло из-за неисправности двигателя.

Справка
Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросовКрушение авиалайнера Boeing 737−800 стало крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации.
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