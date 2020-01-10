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 Азия: атака на базы США Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке
Фоторепортажи
05:50 (мск), источник: Интерфакс

Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского «Боинга» возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

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Телеканал поясняет, что приглашение иранских властей позволяет участвовать в расследовании производителю самолета — американской компании Boeing. При этом ранее иранское информационное агентство Mehr сообщало об отказе Тегерана передавать Boeing «черные ящики».

CNN отмечает, что для участия американской стороны в расследовании Вашингтону придется снять часть антииранских санкций.

Позднее эту информацию подтвердил Национальный совет по безопасности на транспорте, отметив, что агентство «не будет заниматься спекуляциями о причине катастрофы» и что главным в расследовании будет Иран. NTSB назначило одного из своих специалистов в качестве «аккредитованного представителя» для оказания помощи в расследовании.

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Кроме того, для участия в расследовании причин авиакатастрофы Иран пригласил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). В пресс-релизе канадского ведомства указано, что совет принял приглашение Ирана и готовится к поездке на место происшествия.

«TSB будет работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Кроме того, представитель иранского МИДа сообщил в твиттере о приглашении к расследованию украинских властей и Boeing — «как владельца и производителя».

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо привел данные канадской разведки, по мнению которой украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой класса «земля-воздух».

С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон.

До этого версию о попадании иранской ракеты в «Боинг» из-за ошибки выдвинул американский журнал Newsweek.

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Национальный Совет Безопасности на транспорте (National Transportation Safety Board, NTSB) США — это независимое американское агентство, которое занимается расследованием происшествий на транспорте, в том числе авиакатастроф.

Самолет Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту — 167 пассажиров и девять членов экипажа — погибли. Среди погибших — граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что «Боинг» был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной «с научной точки зрения» и нелогичной.

Справка
Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросовКрушение авиалайнера Boeing 737−800 стало крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации.
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