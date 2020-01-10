Запись первой попытки самоубийства Эпштейна в тюрьме случайно стерли

Как уточнило радио NPR, тюремный юрисконсульт сохранил видеозапись из камеры, в которой, по данным компьютерной системы, содержался Эпштейн, но он на самом деле находился в другой камере на другом этаже. В прокуратуре тоже не проверили запись, чтобы убедиться, что у них есть нужное видео, так как положились на заверение персонала тюрьмы, что они сохранили правильную запись.
В тюрьме, где держали Эпштейна, создавали также резервные копии записей с камер наблюдения.
До этого в прокуратуре заявляли, что видео с камер наблюдения в момент попытки самоубийства Эпштейна сохранили. Это сделали по просьбе сокамерника финансиста и бывшего полицейского Николаса Тарталионе, которого сначала подозревали в причастности.
Впервые Эпштейна обвинили в организации проституции несовершеннолетних в 2007 году, но тогда его адвокаты смогли договориться о сделке со следствием, из-за чего финансист получил 13 месяцев заключения с правом ходить на работу. Вновь по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми его арестовали в июле 2019 года.
Миллиардер попытался покончить с собой в камере дважды: в первый раз его нашли без сознания и с ссадинами на шее 23 июля. После этого за финансистом усилили контроль, но уже 10 августа Эпштейн умер: как установила судмедэкспертиза, он совершил самоубийство. Вскоре стало известно, что записей с камер не сохранилось: две из них не работали, а видео с еще одной было невозможно использовать.
В ноябре двоих охранников тюрьмы арестовали. Их обвинили в халатности: выяснилось, что они спали во время дежурства и подделали записи с камер наблюдения, чтобы скрыть это.