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11:12 (мск), источник: RTVi

Запись первой попытки самоубийства Эпштейна в тюрьме случайно стерли

Запись с камеры наблюдения, на которой была первая попытка самоубийства американского финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме, случайно удалили. Об этом 9 января сообщил телеканал CNBC со ссылкой на прокуратуру.

Источник: AP 2019

Как уточнило радио NPR, тюремный юрисконсульт сохранил видеозапись из камеры, в которой, по данным компьютерной системы, содержался Эпштейн, но он на самом деле находился в другой камере на другом этаже. В прокуратуре тоже не проверили запись, чтобы убедиться, что у них есть нужное видео, так как положились на заверение персонала тюрьмы, что они сохранили правильную запись.

В тюрьме, где держали Эпштейна, создавали также резервные копии записей с камер наблюдения.

В то же время, как выяснило ФБР, в августе 2019 года «в результате технических ошибок» видео пропало и с запасного диска.
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До этого в прокуратуре заявляли, что видео с камер наблюдения в момент попытки самоубийства Эпштейна сохранили. Это сделали по просьбе сокамерника финансиста и бывшего полицейского Николаса Тарталионе, которого сначала подозревали в причастности.

Впервые Эпштейна обвинили в организации проституции несовершеннолетних в 2007 году, но тогда его адвокаты смогли договориться о сделке со следствием, из-за чего финансист получил 13 месяцев заключения с правом ходить на работу. Вновь по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми его арестовали в июле 2019 года.

Миллиардер попытался покончить с собой в камере дважды: в первый раз его нашли без сознания и с ссадинами на шее 23 июля. После этого за финансистом усилили контроль, но уже 10 августа Эпштейн умер: как установила судмедэкспертиза, он совершил самоубийство. Вскоре стало известно, что записей с камер не сохранилось: две из них не работали, а видео с еще одной было невозможно использовать.

В ноябре двоих охранников тюрьмы арестовали. Их обвинили в халатности: выяснилось, что они спали во время дежурства и подделали записи с камер наблюдения, чтобы скрыть это.


Теории заговора в деле педофила-миллиардера Эпштейна
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25 августа 2019© Ньюстюб
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