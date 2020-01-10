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14:23 (мск), источник: РИА Новости

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

СУХУМ, 10 янв — РИА Новости. Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что протестующие разграбили оружейную комнату в администрации президента.

Источник: РИА "Новости"

«Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти, кроме того, вскрыта оружейная комната и определенное количество оружия находится на руках (у протестующих. — Прим. ред.). Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше», — пояснил он Sputnik Абхазия.

В Сухуме продолжаются беспорядки.

Оппозиция недовольна тем, как рассматривается дело проигравшего президентские выборы Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Накануне протестующие, требуя отставки главы государства Рауля Хаджимы, ворвались в его администрацию. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса.

После экстренного заседания Совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим, а в случае необходимости он введет в республике чрезвычайное положение.

Парламент Абхазии рекомендовал президенту покинуть свой пост «в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе».

В администрации Хаджимбы считают, что отставка усложнит ситуацию, и предлагают переговоры.

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