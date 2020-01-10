12:37 (мск), источник: Коммерсантъ
В «лубянском стрелке» усмотрели националиста
В ЭНО не торопятся признать Евгения Манюрова своим.
Националистическое движение «Этническое национальное объединение» (ЭНО) опровергло принадлежность к организации Евгения Манюрова, устроившего 19 декабря стрельбу на Лубянке. По информации «Фонтанки», аккаунты Манюрова, которые он удалил перед своей акцией, якобы были связаны с ЭНО.
О том, что Евгений Манюров мог быть связан с экстремистской националистической организацией ЭНО, в воскресенье сообщила
Как сообщает «Фонтанка», по этому поводу был допрошен Дмитрий
В ЭНО поспешили опровергнуть свою связь с Евгением Манюровым. В интервью
19 декабря 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров устроил стрельбу у здания ФСБ. Он убил одного сотрудника ФСБ, ранил четверых сотрудников спецслужб и одного прохожего, после чего был убит ответными выстрелами. На следующий день после инцидента в больнице скончался второй сотрудник ФСБ, раненный во время перестрелки. Следствие уже установило, что преступник увлекался оружием и даже участвовал в спортивных соревнованиях. В рамках расследования, по данным «Ъ», назначено несколько экспертиз, в том числе посмертная
Андрей Андреев