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12:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

В ЭНО не торопятся признать Евгения Манюрова своим.

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Националистическое движение «Этническое национальное объединение» (ЭНО) опровергло принадлежность к организации Евгения Манюрова, устроившего 19 декабря стрельбу на Лубянке. По информации «Фонтанки», аккаунты Манюрова, которые он удалил перед своей акцией, якобы были связаны с ЭНО.

О том, что Евгений Манюров мог быть связан с экстремистской националистической организацией ЭНО, в воскресенье сообщила санкт-петербургская интернет-газета «Фонтанка». По данным издания, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли удаленные аккаунты Манюрова сразу же после его ликвидации и обнаружили, что они были связаны с ЭНО (базируется в Киеве, имеет отделения в ряде российских городов) и их мессенджером БРЕЗГ. Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.

Как сообщает «Фонтанка», по этому поводу был допрошен Дмитрий Бобров-Шульц, основатель запрещенной организации «Шульц-88». Беседа касалась интервью, которое Бобров давал каналу БРЕЗГ в конце 2018 года, утверждает издание. Сам Бобров в разговоре с журналистом «Фонтанки» подтвердил визит к нему силовиков, однако заявил, что ему «глубоко непонятно, с чем это связано». «Я рассказал им, что тогда кто-то ко мне обратился, а я дал интервью, не вникая в подробности», — добавил он.

В ЭНО поспешили опровергнуть свою связь с Евгением Манюровым. В интервью интернет-журналу «Искра» представитель объединения заявил: «Данного человека мы в нашей структуре не замечали. Во-первых, сама структура ''Этнического национального объединения'' является закрытой, никаких данных об участниках мы не знаем (даже их имени), поэтому с точностью говорить, был ли такой участник в ЭНО или нет, мы не можем. Но что мы можем сказать с уверенностью: данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали».

19 декабря 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров устроил стрельбу у здания ФСБ. Он убил одного сотрудника ФСБ, ранил четверых сотрудников спецслужб и одного прохожего, после чего был убит ответными выстрелами. На следующий день после инцидента в больнице скончался второй сотрудник ФСБ, раненный во время перестрелки. Следствие уже установило, что преступник увлекался оружием и даже участвовал в спортивных соревнованиях. В рамках расследования, по данным «Ъ», назначено несколько экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая.

Андрей Андреев

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