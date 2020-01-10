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14:41 (мск), источник: ТАСС

Летевший из Москвы самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

ТАСС, 10 января. Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, в пятницу совершил жесткую посадку в Анталье. Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации.

По его данным, пилоты лайнера A321−200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Портал публикует фотографию поврежденного участка, на которой видна деформация и поврежденная обшивка судна.

Данные о пострадавших не поступали.

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