Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.— AirportHaber (@AirportHaber) January 10, 2020
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14:41 (мск), источник: ТАСС
Летевший из Москвы самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье
ТАСС, 10 января. Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, в пятницу совершил жесткую посадку в Анталье. Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации.