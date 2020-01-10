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16:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Служивший в Сирии генерал получил три года условно по делу о мошенничестве

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Чваркова к трем годам условно по делу о мошенничестве с госконтрактом на сумму 4,3 млн руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Генерала ранее обвинили в том, что он, будучи заместителем начальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплаты семерых своих подчиненных в размере 4,3 млн руб.

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В 2015 году Военная академия Генштаба и НПО «РусБИТех» заключили контракт на 400 млн руб. на разработку программы «Выпускник ВАГШ», связанной с автоматизацией работы академии. Семерых сотрудников академии привлекли к работам по «Выпускнику». Следствие заявило, что доходы от подработки шли Чваркову.

Прокурор просил приговорить Сергея Чваркова к четырем с половиной годам колонии общего режима, оштрафовать его на 450 тыс. руб. и лишить воинского звания. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Подробности — в материале «Ъ» «Примирителю Сирии запросили колонию».

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