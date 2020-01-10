16:47 (мск), источник: Коммерсантъ
Служивший в Сирии генерал получил три года условно по делу о мошенничестве
Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии
Генерала ранее обвинили в том, что он, будучи заместителем начальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплаты семерых своих подчиненных в размере 4,3 млн руб.
В 2015 году Военная академия Генштаба и НПО «РусБИТех» заключили контракт на 400 млн руб. на разработку программы «Выпускник ВАГШ», связанной с автоматизацией работы академии. Семерых сотрудников академии привлекли к работам по «Выпускнику». Следствие заявило, что доходы от подработки шли Чваркову.
Прокурор просил приговорить Сергея Чваркова к четырем с половиной годам колонии общего режима, оштрафовать его на 450 тыс. руб. и лишить воинского звания. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Подробности — в материале «Ъ» «Примирителю Сирии запросили колонию».