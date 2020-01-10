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16:43 (мск), источник: RNS

На Украине заявили о задержании «охранника» обломков MH17

Украинские пограничники задержали гражданина Украины, который, как они заявляют, «охранял» место катастрофы рейса MH17 в Донбассе, следует из сообщения штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

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«Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы самолета рейса МН-17. Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей он собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших», — говорится в сообщении.

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Катастрофа Boeing-777−200 (рейс МН17) Malaysian Airlines произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 пассажиров и членов экипажа. В мае 2018 года Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении МН17. Позиция стран сформирована на основании выводов международной следственной группы, заявляли в МИД Нидерландов.

Минобороны РФ в сентябре 2018 года обнародовало аудиозапись переговоров украинских военных, в которой упоминается крушение самолета Boeing-777−200. В ведомстве заявляли, что она является доказательством причастности Украины к авиакатастрофе. На брифинге также представили данные, согласно которым самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», находившегося на вооружении Украины.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов назвала имена трех россиян и одного украинца, которые, по ее мнению, причастны к крушению Boeing. JIT выдала международные ордера на их арест.

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