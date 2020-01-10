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17:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте

В попытке государственного переворота в Абхазии участвуют граждане Украины, назвавшие себя представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента Абхазии.

Источник: РИА "Новости"

Местные власти выясняют обстоятельства приезда и пребывания этих лиц в республику, заявил собеседник агенства.

Ранее в Абхазии анонсировали прибытие в республику заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева. В качестве основной задачи его поездки называется помощь в урегулировании политического кризиса.

9 января оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. В ответ на это президент Абхазии пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Власти назвали происходящее в Сухуми попыткой госпереворота.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчии, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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