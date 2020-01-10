Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году Историк Андрей Фурсов и писатель-фантаст Вадим Панов рассказывают, какие тенденции развития заслуживают внимания
Фоторепортажи
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
12Умерла Галина Волчек
17:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Nordwind назвала «сдвиг ветра» причиной жесткой посадки А321 в Анталье

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи из-за сдвига ветра, сообщил авиаперевозчик. На борту находился только экипаж, никто не пострадал.

«При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», — говорится в сообщении. Авиакомпания не уточнила количество человек, находившихся на борту.

Инцидент произошел сегодня днем после вылета лайнера из Москвы. В результате жесткой посадки передняя стойка шасси «ушла» в салон, пробив фюзеляж. Как сообщает Airporthaber, пилоты лайнера A321−200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Самолет приземлился с третьей попытки.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как менялась внешняя политика России при Путине
Иран представил отчет о причинах крушения украинского Boeing 737
Зеленский высказался о версиях крушения украинского «Боинга»
В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте
«Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет существования
Источник: задержанная с кокаином Наталья Бочкарева признала вину
Тайцы устроили флешмоб с необычными вариантами «пакетов» (фото)
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
На Украине заявили о задержании «охранника» обломков MH17
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Авто
В России появится красивый «бюджетник» по цене Lada Vesta Компания Узавтосаноат (бывший GM-Узбекистан) обещает вывести новую модель, которая «переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ»
Новости партнеров
Быть добрее. Вот почему волонтеры бросают все, чтобы помочь другим
Твой идеальный отпуск. Путешествие за полярный круг - это незабываемо
Яркий конец 2019 года. Общественники отчитались о результатах
Благодатная Россия. 20 лет не прошли даром
Gnezdo.ru
4 зоны на теле, которые выдают одинокую женщину
У этих знаков самый сильный ангел - хранитель
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Этот маникюр - признак дурного вкуса. Не делай его
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь