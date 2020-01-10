Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.— AirportHaber (@AirportHaber) January 10, 2020
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17:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Nordwind назвала «сдвиг ветра» причиной жесткой посадки А321 в Анталье
Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи