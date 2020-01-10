20:10 (мск), источник: РИА Новости
На Украине стали продавать «людоедские» консервы
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На Украине начали продавать продукты питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Бывший участник гражданского конфликта на
Кроме консервов, в продаже есть соусы «Hell Daddy» с надписью «Смерть врагам».
«Это не прикол. Кто еще не успел заказать — спешите. Тяжелые времена впереди, а тушняк хранится четыре года», — говорится в подписи к одной из фотографий.
Как пишет «Украина.ру», товары распространяли на рождественских ярмарках в Виннице, где воевавшие в Донбассе устроили сбор средств для ВСУ.
«И вы хотите, чтобы после всего этого увиденного на фотографиях люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?» — написал он в фейсбуке.
Журавко подчеркнул, что власти не обращают внимания на подобные провокации.
«А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!» — считает он.
Как написал политик, ему стыдно за своих соотечественников.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске.
С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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