Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
20:10 (мск), источник: РИА Новости

На Украине стали продавать «людоедские» консервы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На Украине начали продавать продукты питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.

Источник: Страница в Facebook "Сєпар в сметані"

Бывший участник гражданского конфликта на юго-востоке страны Александр Грамарчук занялся производством мясных консервов «Сепар в сметане». В фейсбуке он выкладывает фотографии продукции, среди которой банки тушенки «Сепар в масле», «Снегирь православный» и «Сепар луганский выдержанный». На одной из них написано, что продукт «содержит кусочки русскоязычных младенцев». На этикетках изображен черно-красный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*).

Кроме консервов, в продаже есть соусы «Hell Daddy» с надписью «Смерть врагам».

Читайте также
Донбассу не предлагают ничего особенного

«Это не прикол. Кто еще не успел заказать — спешите. Тяжелые времена впереди, а тушняк хранится четыре года», — говорится в подписи к одной из фотографий.

Как пишет «Украина.ру», товары распространяли на рождественских ярмарках в Виннице, где воевавшие в Донбассе устроили сбор средств для ВСУ.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал эту продукцию глумлением над усопшими и призывом к людоедству. Он заявил, что на Украине «не осталось ничего человеческого».

«И вы хотите, чтобы после всего этого увиденного на фотографиях люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?» — написал он в фейсбуке.

Журавко подчеркнул, что власти не обращают внимания на подобные провокации.

«А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!» — считает он.

Читайте также
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

Как написал политик, ему стыдно за своих соотечественников.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске.

С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Главы ДНР и ЛНР назвали условие для прекращения конфликта в Донбассе
Во время загрузки произошла ошибка.
18 декабря 2019© Ньюстюб
 Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
'Скрутили и ждали полицию': братья поймали вора и заработали уголовку
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти
Источник: задержанная с кокаином Наталья Бочкарева признала вину
Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико
СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Авто
Новая Toyota за 2 200 000 рублей: она очень стильная и быстрая Toyota рассекретила полноприводный хэтчбек GR Yaris, который предложит очень дерзкий формат по очень интересной цене
Новости партнеров
Стало известно, кому снизят пенсию в 2020 году
Почему библиотечный штамп ставят на 17-ю страницу
Кто в теремочке живет. Перепись будут проводить 20 тысяч волонтеров
Твой идеальный отпуск. Путешествие за полярный круг - это незабываемо
Gnezdo.ru
4 зоны на теле, которые выдают одинокую женщину
3 имени, которые обрекают на одиночество
Им восхищались все в ССР. А вот какие внуки
Вот почему за границей не едят гречку
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь