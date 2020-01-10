Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
26Главные события 2019 года в фотографиях
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
20:31 (мск), источник: РИА Новости

Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба пятого флота ВМС США.

Источник: U.S. Navy /MC3 Stephane Belcher

Отмечается, что инцидент произошел накануне, когда эсминец выполнял плановые операции. Американские военные заявили, что российский корабль приблизился к USS Farragut «агрессивно».

На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте пятого флота в Twitter, видно, как корабль догоняет американский эсминец.

Представители ВМС США сообщили, что экипаж подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.

После этого российский корабль ушел в сторону. Однако американская сторона утверждает, что он сменил курс не сразу.

Путин понаблюдал за ракетными стрельбами в ходе учений в Черном море
Во время загрузки произошла ошибка.
11:21 (мск)© Ньюстюб
 Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
'Скрутили и ждали полицию': братья поймали вора и заработали уголовку
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти
Источник: задержанная с кокаином Наталья Бочкарева признала вину
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико
СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
Сотрудник Boeing назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»
В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Авто
Новая Toyota за 2 200 000 рублей: она очень стильная и быстрая Toyota рассекретила полноприводный хэтчбек GR Yaris, который предложит очень дерзкий формат по очень интересной цене
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
4 зоны на теле, которые выдают одинокую женщину
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Этот маникюр - признак дурного вкуса. Не делай его
Им восхищались все в ССР. А вот какие внуки
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Новости партнеров
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Твой идеальный отпуск. Путешествие за полярный круг - это незабываемо
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь