20:31 (мск), источник: РИА Новости
Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает
Отмечается, что инцидент произошел накануне, когда эсминец выполнял плановые операции. Американские военные заявили, что российский корабль приблизился к USS Farragut «агрессивно».
На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте пятого флота в Twitter, видно, как корабль догоняет американский эсминец.
Представители ВМС США сообщили, что экипаж подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.
После этого российский корабль ушел в сторону. Однако американская сторона утверждает, что он сменил курс не сразу.