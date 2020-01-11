Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Произошедшее Тегеран назвал «человеческой ошибкой» — судно сбили, потому что оно пролетало близко к важному военному объекту. Ответственные стороны будут привлечены к ответственности, говорится в заявлении.
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января в Иране. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, среди них были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Тегеран в день авиакатастрофы заявил, что причиной крушения стали технические неполадки самолета, исключив попадание ракеты в судно.
Позже зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщили, что самолет был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой. По их данным, ракета была выпущена из ЗРК «Тор», разработанного в России. Эту же версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сказал, что у Канады есть разведданные из нескольких источников, подтверждающие это. С заявлениями США и Канады согласился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако иранская сторона продолжала настаивать на технической причине крушения. Официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что такие заявления — «психологическая война» против Ирана.
Киев сообщил, что не исключает версии о ракете. Телеканалы CNN и ABC со ссылками на источники, близкие к американской разведке, заявили, что лайнер был сбит не одной иранской ракетой, а двумя. По их данным, обе ракеты были выпущены из ЗРК «Тор». Накануне Служба безопасности Украины также сообщила, что считает приоритетными версиями причин крушения украинского Boieng в Тегеране попадание в него ракеты и теракт.