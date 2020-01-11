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07:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Иранские власти признали, что их военные непреднамеренно сбили самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение. Судно потерпело крушение в Тегеране 8 января, погибли 176 человек.

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Произошедшее Тегеран назвал «человеческой ошибкой» — судно сбили, потому что оно пролетало близко к важному военному объекту. Ответственные стороны будут привлечены к ответственности, говорится в заявлении.

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Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января в Иране. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, среди них были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Тегеран в день авиакатастрофы заявил, что причиной крушения стали технические неполадки самолета, исключив попадание ракеты в судно.

Позже зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщили, что самолет был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой. По их данным, ракета была выпущена из ЗРК «Тор», разработанного в России. Эту же версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сказал, что у Канады есть разведданные из нескольких источников, подтверждающие это. С заявлениями США и Канады согласился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако иранская сторона продолжала настаивать на технической причине крушения. Официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что такие заявления — «психологическая война» против Ирана.

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Киев сообщил, что не исключает версии о ракете. Телеканалы CNN и ABC со ссылками на источники, близкие к американской разведке, заявили, что лайнер был сбит не одной иранской ракетой, а двумя. По их данным, обе ракеты были выпущены из ЗРК «Тор». Накануне Служба безопасности Украины также сообщила, что считает приоритетными версиями причин крушения украинского Boieng в Тегеране попадание в него ракеты и теракт.

Справка
Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросовКрушение авиалайнера Boeing 737−800 стало крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации.
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