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11:52 (мск), источник: РИА Новости

Неподалеку от резиденции Трампа во Флориде задержали иранца с мачете

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Гражданин Ирана, вооруженный ножами, мачете и киркой, был задержан неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает газета Washington Examiner со ссылкой на полицию.

Источник: AP 2020

Инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени (17.30 мск). Полицейские получили сообщение о «подозрительном человеке», после чего офицеры задержали мужчину приблизительно в шести километрах от резиденции американского президента.

По сообщению полиции, задержанным оказался гражданин Ирана Масуд Ерейлзолех, при себе у него было обнаружено два ножа, мачете и кирка. Кроме того, у него было 22 тысячи долларов и паспорт, подтверждающий, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

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