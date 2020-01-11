Неподалеку от резиденции Трампа во Флориде задержали иранца с мачете

Инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени (17.30 мск). Полицейские получили сообщение о «подозрительном человеке», после чего офицеры задержали мужчину приблизительно в шести километрах от резиденции американского президента.
По сообщению полиции, задержанным оказался гражданин Ирана Масуд Ерейлзолех, при себе у него было обнаружено два ножа, мачете и кирка. Кроме того, у него было 22 тысячи долларов и паспорт, подтверждающий, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.
В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.