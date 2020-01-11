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18:23 (мск), источник: РИА Новости

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оператор видеоагентства Ruptly Сааф Гали убит в Ираке, сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Источник: Reuters

«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», — написала она в Telegram-канале.

Журналиста убили после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном, сообщает Telegram-канал RT. Стрингер снимал сюжет для местных СМИ.

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