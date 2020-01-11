18:23 (мск), источник: РИА Новости
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оператор видеоагентства Ruptly Сааф Гали убит в Ираке, сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего
Журналиста убили после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном, сообщает
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