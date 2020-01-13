У СКР есть доказательства, что деньги Захарченко могли быть получены коррупционным путем

Дмитрий Захарченко приговорен к 12,5 годам заключения и штраф в 117 млн руб. за получение взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 294 УК РФ). Изначально он был осужден на штраф и 13 лет колонии, однако в октябре Мосгорсуд сократил срок, исключив из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».
«Несмотря на то, что в отношении бывшего сотрудника МВД России Захарченко уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений, в том числе устанавливается происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 млрд руб., найденных в его квартире. Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений. В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний (речь идет об ООО “Группа компаний 1520”.— “Ъ”)», — сказал господин Краснов.