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03:12 (мск), источник: Коммерсантъ

У СКР есть доказательства, что деньги Захарченко могли быть получены коррупционным путем

У следствия есть доказательства, что 8 млрд руб., найденные в квартире бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут иметь коррупционное происхождение, сообщил в интервью «Ъ» заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Захарченко приговорен к 12,5 годам заключения и штраф в 117 млн руб. за получение взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 294 УК РФ). Изначально он был осужден на штраф и 13 лет колонии, однако в октябре Мосгорсуд сократил срок, исключив из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

«Несмотря на то, что в отношении бывшего сотрудника МВД России Захарченко уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений, в том числе устанавливается происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 млрд руб., найденных в его квартире. Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений. В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний (речь идет об ООО “Группа компаний 1520”.— “Ъ”)», — сказал господин Краснов.

Суд вынес вердикт по делу полковника Захарченко
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