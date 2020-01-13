05:03 (мск), источник: ТАСС
Сообщения об угрозе взрыва поступили в школы Биробиджана и Благовещенска
Также идет эвакуация в других городах Дальнего Востока.
ТАСС, 13 января. Эвакуация детей и персонала началась в школах в Биробиджане в Еврейской автономной области и в Благовещенске в Амурской области
Утром в понедельник в городе
«Эвакуируют все школы, университет, медицинский колледж. Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах», — сказали в ГУ МЧС по области.
Эвакуация после сообщений об угрозе проходит и в учебных заведениях Благовещенска.
«Учащихся и персонал эвакуировали из десятка школьных зданий, а также других образовательных учреждений города. По всем адресам работают специалисты из силовых ведомств», — сказали ТАСС в
Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года