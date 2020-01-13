Выброшенные деньги долетели до прокуратуры

«Я прошу дать правовую оценку действиям лиц, разбрасывавшим деньги 6 января 2020 года. Надеюсь, проверка надзорного органа все расставит по своим местам. В профессионализм наших правоохранителей я верю, никого не хочу торопить. Важно понять, что же произошло на самом деле», — написал господин Осипов на своей странице в Facebook.
Акция состоялась вечером 6 января возле волгоградского ТЦ «Мармелад». Блогер, на которого в Instagram подписано около 4 млн человек, провел встречу с подписчиками. На мероприятие пришло около 300 человек.
Мухаммед Носаев разбросал с высоты 200 тыс. руб. купюрами по 500 и 1000 руб.
Мероприятие было запланировано заранее и, как сообщал сам блогер в «сториз» перед его началом, провести его в условленном месте, на заднем дворе торгового центра, не удалось, так как территорию оцепили полиция и охрана ТЦ. В итоге господин Носаев разбрасывал деньги с балкона здания, расположенного недалеко от «Мармелада».
Позже он сам сообщил, что акция прошла не так, как он планировал: несколько человек в давке получили легкие травмы, люди вырывали друг у друга купюры, а несколько человек лишились мобильных телефонов.
Блогер заявил, что больше не будет проводить подобные мероприятия; по его словам, он получил множество негативных отзывов, и ему звонили «влиятельные люди».
Мероприятие вызвало недовольство беспартийного депутата Александра Осипова, который назвал акцию оскорбительной, а также счел, что она спровоцировала беспорядки и «должна получить осуждение с точки зрения морали и нравственности и оценку со стороны надзорных и правоохранительных органов». В свою очередь, отец блогера, общественный помощник полномочного представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев, заявил, что не видит в действиях сына ничего предосудительного.
В ГУ МВД по Волгоградской области пока отметили, что встреча блогера с подписчиками не являлась публичным мероприятием и никаких нарушений в ходе нее выявлено не было.
Напомним, 6 января во время прогулки по Красной площади в Москве председатель ЛДПР Владимир Жириновский решил раздать по тысяче рублей посетителям новогодней ярмарки. Происходящее транслировалось в прямом эфире на официальной странице лидера ЛДПР в социальной сети Instagram. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил господин Жириновский, раздавая купюры. Действия политика вызвали общественный резонанс. Комментируя инцидент, в пресс-службе ЛДПР отметили, что СМИ «вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими».
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«В этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека», — сказано в Telegram-канале политика. Впрочем, вопрос о поведении и высказываниях господина Жириновского на Красной площади будет рассмотрен на заседании думской комиссии по депутатской этике 13 января — об этом сообщал ее глава Отари Аршба («Единая Россия»).
Сергей Петунин, Саратов; Никита Прокшин
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