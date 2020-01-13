Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые объяснили, почему в России теплеет быстрее всех в миреПочему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
12Умерла Галина Волчек
07:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Выброшенные деньги долетели до прокуратуры

Прокуратура Волгоградской области зарегистрировала обращение депутата регионального заксобрания Александра Осипова, в котором он просит разобраться и дать правовую оценку публичной акции чеченского блогера Мухаммеда Носаева, зарегистрированного в Instagram как Alfredo Auditore.

«Я прошу дать правовую оценку действиям лиц, разбрасывавшим деньги 6 января 2020 года. Надеюсь, проверка надзорного органа все расставит по своим местам. В профессионализм наших правоохранителей я верю, никого не хочу торопить. Важно понять, что же произошло на самом деле», — написал господин Осипов на своей странице в Facebook.

Акция состоялась вечером 6 января возле волгоградского ТЦ «Мармелад». Блогер, на которого в Instagram подписано около 4 млн человек, провел встречу с подписчиками. На мероприятие пришло около 300 человек.

Мухаммед Носаев разбросал с высоты 200 тыс. руб. купюрами по 500 и 1000 руб.

Мероприятие было запланировано заранее и, как сообщал сам блогер в «сториз» перед его началом, провести его в условленном месте, на заднем дворе торгового центра, не удалось, так как территорию оцепили полиция и охрана ТЦ. В итоге господин Носаев разбрасывал деньги с балкона здания, расположенного недалеко от «Мармелада».

Позже он сам сообщил, что акция прошла не так, как он планировал: несколько человек в давке получили легкие травмы, люди вырывали друг у друга купюры, а несколько человек лишились мобильных телефонов.

Блогер заявил, что больше не будет проводить подобные мероприятия; по его словам, он получил множество негативных отзывов, и ему звонили «влиятельные люди».

Читайте также
В Госдуме оценили раздачу денег Жириновским «крепостным и холопам»

Мероприятие вызвало недовольство беспартийного депутата Александра Осипова, который назвал акцию оскорбительной, а также счел, что она спровоцировала беспорядки и «должна получить осуждение с точки зрения морали и нравственности и оценку со стороны надзорных и правоохранительных органов». В свою очередь, отец блогера, общественный помощник полномочного представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев, заявил, что не видит в действиях сына ничего предосудительного.

В ГУ МВД по Волгоградской области пока отметили, что встреча блогера с подписчиками не являлась публичным мероприятием и никаких нарушений в ходе нее выявлено не было.

Напомним, 6 января во время прогулки по Красной площади в Москве председатель ЛДПР Владимир Жириновский решил раздать по тысяче рублей посетителям новогодней ярмарки. Происходящее транслировалось в прямом эфире на официальной странице лидера ЛДПР в социальной сети Instagram. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил господин Жириновский, раздавая купюры. Действия политика вызвали общественный резонанс. Комментируя инцидент, в пресс-службе ЛДПР отметили, что СМИ «вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими».

Во время загрузки произошла ошибка.

«В этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека», — сказано в Telegram-канале политика. Впрочем, вопрос о поведении и высказываниях господина Жириновского на Красной площади будет рассмотрен на заседании думской комиссии по депутатской этике 13 января — об этом сообщал ее глава Отари Аршба («Единая Россия»).

Сергей Петунин, Саратов; Никита Прокшин

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Как менялась внешняя политика России при Путине
Иран представил отчет о причинах крушения украинского Boeing 737
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Россиянам через шесть лет будет некуда выбрасывать мусор
Валенса раскритиковал политику Польши в отношении России
Гимнастка запустила челлендж, который мало кто может выполнить
СКР: деньги Захарченко могли быть получены коррупционным путем
В Иордании выпал снег (фото)
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения Если вы всегда хотели побывать на краю света, открыть свое дело или записаться в фитнес-клуб, но так и не смогли подняться с дивана, вам стоит поучиться у героев нашей подборки — чего-чего, а мотивации им точно не занимать
Авто
Новая Toyota за 2 200 000 рублей: она очень стильная и быстрая Toyota рассекретила полноприводный хэтчбек GR Yaris, который предложит очень дерзкий формат по очень интересной цене
Новости партнеров
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
5 приемов, которые остановят старость
Если в вашей трудовой нет этой записи, то скоро вы лишитесь всей пенсии
Популярные темы на «Детях»
Мы все учились понемногу) 540
Москва-Санкт- Петербург 212
Постоянно хочу сладкого 58
Крещение 51
Леди
Дженнифер Лопез появилась на премии в небесно-голубом платье Певица и актриса выбрала образ Elie Saab.
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Дело сестер Хачатурян, убивших своего отца, приняло неожиданный оборот
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь