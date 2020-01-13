«Жуткая сцена»: NYT восстановила хронику крушения украинского Boeing

The New York Times утверждает, что «нарисовала самую ясную на данный момент картину семиминутного полета» самолета «Международных авиалиний Украины», разбившегося 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев. Газета изучила данные о перемещениях самолета, а также снятые очевидцами видео и сделанные ими фотографии.
Самолет поднялся в воздух в 6:12 по местному времени, начал «следовать своим обычным маршрутом» и полетел на северо-запад, поднявшись «почти на 8000 футов [около 2400 метров]», указывает газета. «До этого момента передатчик самолета работал как обычно. Но перед 6:15 утра перестал [подавать сигнал]. Мы пока не знаем почему. Но мы знаем, что самолет продолжил лететь. И в течение следующих 30 секунд в него попадает ракета», — приводит NYT хронологию событий.
«Находящаяся рядом камера безопасности фиксирует запуск ракеты с одного из этих объектов вскоре после 6:15 утра. Ракета попадает в самолет через несколько секунд», — указывает The New York Times. Издание отмечает, что после поражения самолет загорелся, но продолжал лететь еще несколько минут. «Мы не знаем его точного пути после 6:15 утра. Но мы знаем, что он, охваченный пламенем, повернул обратно в сторону аэропорта», — сообщает газета.
NYT отмечает, что до падения самолета, «по всей видимости, произошел второй взрыв».
Обломки самолета были разбросаны по территории в сотни метров и попали на территорию небольшого парка, садов и футбольного поля, «едва не попав в находящуюся рядом деревню», пишет NYT. Сцена крушения выглядела «жутко». «Личные вещи пассажиров — игрушки, одежда, фотоальбомы — разбросаны вокруг», — описывает газета, приводя фото и видео.
Направлявшийся в Киев пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Первые три дня Иран настаивал, что причиной крушения была техническая неисправность. 11 января власти Ирана публично признали, что самолет был сбит ракетой ПВО. Они объяснили это человеческой ошибкой. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тегерана провести открытое расследование, выплатить компенсации и вернуть тела погибших.