AP: в Тегеране полиция открыла огонь по демонстрантам

Как минимум одна из протестующих, судя по этим записям, получила ранение: пуля попала ей в ногу. Демонстранты, против которых полиция использовала слезоточивый газ, скандировали «Смерть диктатору!». Во время проведения акции город патрулировали спецподразделения полиции, силовики в штатском, а также военные Корпуса стражей исламской революции.
Поводом для демонстраций, которые продолжаются второй день, стало признание Ирана, что военные по ошибке сбили самолет «Международных авиалиний Украины».
Протестующие требовали от властей ответа, почему те не сразу признали вину.
Международные правозащитные организации уже призвали правительство Ирана не препятствовать мирным протестам.
«У иранцев есть конституционное право протестовать, не опасаясь насилия со стороны государства, и требовать ответственности от своего правительства», — заявили в иранском подразделении Human Rights.
Украинский «Боинг» разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. Крушение произошло через две минуты полета. На борту находились 176 человек, большинство из которых — граждане Ирана и канадцы иранского происхождения. Все они погибли.
В течение первых дней после авиакатастрофы иранские власти отвергали версию о попадании в самолет ракеты, хотя ее сразу же выдвинули активисты и журналисты-расследователи, которые ознакомились с видеозаписями крушения. За несколько часов до катастрофы Иран нанес удар по военным базам США в Ираке в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. После этого иранские системы ПВО находились в состоянии повышенной готовности в ожидании ответного американского удара.