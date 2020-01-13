В Стерлитамаке из собачьей будки украли более миллиона рублей

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в полицию поступило заявление от предпринимателя из Стерлитамака, который потерял деньги, хранившиеся в собачьей будке.
«Бизнесмен хранил более миллиона рублей в будке, в новогодние праздники деньги исчезли, мужчина пришел в полицию с заявлением», — пояснил агентству источник.
«В управление МВД России по городу Стерлитамаку поступило сообщение от местного жителя о краже денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Кража, совершенная в крупном размере», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.