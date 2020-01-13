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14:33 (мск), источник: РИА Новости

В Стерлитамаке из собачьей будки украли более миллиона рублей

УФА, 13 янв — РИА Новости. Башкирская полиция расследует уголовное дело о краже более миллиона рублей из собачьей будки по заявлению бизнесмена из Стерлитамака.

Источник: vicart26/CC0

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в полицию поступило заявление от предпринимателя из Стерлитамака, который потерял деньги, хранившиеся в собачьей будке.

«Бизнесмен хранил более миллиона рублей в будке, в новогодние праздники деньги исчезли, мужчина пришел в полицию с заявлением», — пояснил агентству источник.

«В управление МВД России по городу Стерлитамаку поступило сообщение от местного жителя о краже денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Кража, совершенная в крупном размере», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

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