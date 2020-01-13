МАК завершил расшифровку черных ящиков разбившегося под Алматы самолета

«В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия, — говорится в сообщении МАК.— Начаты работы по математическому моделированию полета, проводимого в целях установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь наземного обледенения и др.), анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа».
Отмечается, что анализ полученной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия.
Вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщал, что в качестве наиболее вероятной причины авиакатастрофы рассматривается обледенение судна.
Среди других причин назывались нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, ошибка экипажа в технике пилотирования или отказ авиационной техники.
27 декабря самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел крушение. На борту находились 98 человек, 12 из которых погибли, в том числе командир экипажа. Деятельность авиакомпании Bek Air была временно прекращена.