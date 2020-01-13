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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

МАК завершил расшифровку черных ящиков разбившегося под Алматы самолета

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку бортовых самописцев самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air, разбившегося недалеко от Алматы. При взлете лайнер потерял высоту и врезался в пустое двухэтажное здание, погибли 12 человек. Вся информация передана в комиссию по расследованию.

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«В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия, — говорится в сообщении МАК.— Начаты работы по математическому моделированию полета, проводимого в целях установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь наземного обледенения и др.), анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа».

Отмечается, что анализ полученной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия.

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщал, что в качестве наиболее вероятной причины авиакатастрофы рассматривается обледенение судна.

Среди других причин назывались нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, ошибка экипажа в технике пилотирования или отказ авиационной техники.

27 декабря самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел крушение. На борту находились 98 человек, 12 из которых погибли, в том числе командир экипажа. Деятельность авиакомпании Bek Air была временно прекращена.

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17:04 (мск)© Ньюстюб
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