Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые объяснили, почему в России теплеет быстрее всех в миреПочему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
22:21 (мск), источник: RNS

В Иране назвали причину ошибочного пуска ракеты в украинский самолет

Ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing 737 в Иране произошел из-за недостаточной координации с новым расчетом ПВО, который прибыл в ту ночь в аэропорт Тегерана. Об этом сообщил зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два… Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого», — передает его слова «РИА Новости».

Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января. Самолет выполнял рейс PS 752 «Тегеран — Киев». В результате погибли 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, большая часть пассажиров были гражданами Ирана и Канады, сообщал ранее МИД Украины. Среди погибших были также граждане Украины, Германии, Швеции и Афганистана.

11 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал всю ответственность за сбитый его силами украинский Boeing, передавало Tasnim. Командующий Воздушно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде самолет был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь, передавало IRNA. По его словам, система распознавания целей посчитала взлетавший лайнер за крылатую ракету, а оператор ПВО не мог связаться с командованием.

Справка
Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросовКрушение авиалайнера Boeing 737−800 стало крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации.
Следите за развитием темы Крушение украинского самолета в Иране
 Ренату Литвинову сбили в центре Москвы
Появилось видео «агрессивного сближения» российского корабля с американским
Экипаж МКС ужаснулся масштабам пожаров в Австралии
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
В Венеции пересохли каналы (видео)
Женщины стали чаще менять отчество на матроним
Елизавета II поддержала решение принца Гарри о «новой жизни»
Здоровье
Россиянам посоветовали не держать телефоны в карманах брюк Это может плохо отразиться на здоровье.
Hi-Tech
Новая опасность в WhatsApp: поддельная акция от Adidas Мошенники завлекают людей бесплатной одеждой
Кино
Критики назвали лучший фильм и актеров года Вечер вручения наград Critics' Choice Awards посетили многие звезды
Горячие темы на Авто
Нацплан по адаптиции к перемене климата - очередной распил денег или нет? 211
Зачем люди едут в деревню? 178
Год, когда.... 140
Лотереи 113
Новости партнеров
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Путин рассказал о возможной мировой катастрофе
От любви до ненависти. Итоги года для «Единой России»
Почему библиотечный штамп ставят на 17-ю страницу
Дети
42-летнюю Оксану Федорову поздравляют с беременностью Модель уже воспитывает двоих детей
Леди
Полина Гагарина примерила контрастный купальник с подтяжками Артистка отправилась к морю.
Новости партнеров
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
От любви до ненависти. Итоги года для «Единой России»
"Муж и жена": Бузова втайне от всех вышла замуж
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь