22:21 (мск), источник: RNS
В Иране назвали причину ошибочного пуска ракеты в украинский самолет
Ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing 737 в Иране произошел
«До взлета самолета расчеты ПВО уведомили
Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января. Самолет выполнял рейс PS 752 «Тегеран — Киев». В результате погибли 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, большая часть пассажиров были гражданами Ирана и Канады, сообщал ранее МИД Украины. Среди погибших были также граждане Украины, Германии, Швеции и Афганистана.
11 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал всю ответственность за сбитый его силами украинский Boeing, передавало Tasnim. Командующий