В Иране прошли аресты по делу о крушении украинского самолета

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Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с «вражеской целью».
При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.