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11:42 (мск), источник: РИА Новости

В Иране прошли аресты по делу о крушении украинского самолета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Иране прошли первые аресты по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

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Более подробной информации пока нет.

Новость
Почему Иран неожиданно признал вину в крушении украинского самолета

Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с «вражеской целью».

При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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12:31 (мск)© Ньюстюб
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