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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудница российской полиции воровала данные коллег и брала на них кредиты

Сотрудница ростовской полиции воровала данные своих коллег и брала на них кредиты. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Telegram -канал Baza.

По данным издания, женщина работала младшим специалистом связи в МВД и имела доступ к персональным данным других полицейских. Она воспользовалась своим служебным положением и взяла кредиты почти на 30 сотрудников в разных микрокредитных компаниях. Всего по ее делу проходят 15 организаций.

Ее вычислили после того, как сотрудникам стали приходить оповещения по оплате кредитов. После этого женщину уволили и завели на нее уголовное дело. В конце 2019 года суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что супружеская пара из Самарской области удочерила двух девочек из детдома, и вместе с ними ей достались кредиты их матери в два миллиона рублей.

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