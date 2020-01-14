Сотрудница российской полиции воровала данные коллег и брала на них кредиты

По данным издания, женщина работала младшим специалистом связи в МВД и имела доступ к персональным данным других полицейских. Она воспользовалась своим служебным положением и взяла кредиты почти на 30 сотрудников в разных микрокредитных компаниях. Всего по ее делу проходят 15 организаций.
Ее вычислили после того, как сотрудникам стали приходить оповещения по оплате кредитов. После этого женщину уволили и завели на нее уголовное дело. В конце 2019 года суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Ранее, 23 декабря, сообщалось, что супружеская пара из Самарской области удочерила двух девочек из детдома, и вместе с ними ей достались кредиты их матери в два миллиона рублей.