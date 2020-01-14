13:33 (мск), источник: ТАСС
ЕСПЧ не признал политический характер «второго дела» против Ходорковского и Лебедева
ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил иск
«Истцы жаловались на предполагаемую политическую мотивацию их задержания, уголовного преследования и приговора, ссылаясь на статью 18 Европейской конвенции по правам человека в связке со статьями 5, 6, 7 и 8, а также статьей 4 протокола 7 Конвенции, — говорится в решении ЕСПЧ. — [Суд] постановил, что нет необходимости рассматривать жалобу по статье 18 в связи со статьями 6, 7 и статьей 4 протокола 7 и постановил, что она не была нарушена в связке со статьей 8».
Претензии в рамках второго параграфа этой статьи, касавшиеся нарушения их презумпции невиновности за счет публичных заявлений властей в их адрес, были отклонены, как и по поводу предвзятости рассматривавшего их дело судьи, а также непредоставления им достаточного времени на подготовку защиты.
ЕСПЧ признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева были нарушены 7 статья Конвенции (Наказание исключительно на основании закона) и 8 статья (Право на уважение частной и семейной жизни).
«Постановлено единогласно, что признание нарушений само по себе составляет достаточную компенсацию морального ущерба, нанесенного заявителям», — говорится в заключении. ЕСПЧ указал, что компенсация, назначенная в рамках предыдущего решения по иску компании ЮКОС против России от 2014 года в размере €1,86 млрд, является достаточным бременем для российского бюджета.
30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Ходорковского и Лебедева виновными по статьям УК РФ «Хищение» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем», приговорив их к 14 годам колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору. Позже президиум Мосгорсуда смягчил наказание до 11 лет лишения свободы, а Верховный суд — еще на два месяца до 10 лет 10 месяцев. Это судебное разбирательство началось уже после того, как Ходорковского и Лебедева в мае 2005 года приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.