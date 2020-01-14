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13:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Во Франции отрицают отправку к ним черного ящика украинского Boeing

Бортовой самописец с украинского Boeing 737−800, который разбился в Иране, не будут отправлять во Францию, сообщили «РИА Новости» во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA). По его словам, черный ящик будут расшифровывать на Украине.

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Ранее представитель судебных органов Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что власти отправили во Францию на расшифровку черный ящик с разбившегося самолета. Подробностей он не уточнил.

«Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию… Может он (план.— “Ъ”) и поменялся, но в любом случае ящики не отправляются во Францию, это неправда», — сказал представитель BEA.

Самолет разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, среди них — граждане Украины, Канады, Великобритании, Германии. Сначала иранские власти утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки. Позднее Тегеран признал вину и заявил, что система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). 14 января Тегеран заявил об арестах нескольких человек.

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