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15:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии устроили массовые облавы на выходцев из Чечни из-за «крупного теракта»

В Германии проводят масштабную операцию по задержанию исламистских радикалов из Чечни из-за подозрений в подготовке «крупного теракта». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ в Twitter. В результате массовых облав задержаны несколько человек.

Источник: AP 2020

По данным ведомства, обыски проходили в шести локациях в Берлине, в Бранденбурге, Хагене и в Арнштадте. Как сообщает Bild, подозреваемым от 23 до 28 лет, немецкие спесцлужбы следили за ними некоторое время. В спецоперации были задействованы около 180 человек.

В ходе обысков полицейские изъяли денежные средства, колюще-режущее оружие и информационные носители. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

В 2016 году немецкие спецлужбы провели обыски в 12 квартирах и одном общежитии, где проживали уроженцы Чечни, запросившие убежище в Германии. Их подозревали в финансировании терроризма.

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