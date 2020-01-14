15:00 (мск), источник: Lenta.Ru
В Германии устроили массовые облавы на выходцев из Чечни из-за «крупного теракта»
В Германии проводят масштабную операцию по задержанию исламистских радикалов из Чечни
По данным ведомства, обыски проходили в шести локациях в Берлине, в Бранденбурге, Хагене и в Арнштадте. Как сообщает Bild, подозреваемым от 23 до 28 лет, немецкие спесцлужбы следили за ними некоторое время. В спецоперации были задействованы около 180 человек.
В ходе обысков полицейские изъяли денежные средства,
В 2016 году немецкие спецлужбы провели обыски в 12 квартирах и одном общежитии, где проживали уроженцы Чечни, запросившие убежище в Германии. Их подозревали в финансировании терроризма.